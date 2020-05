Covid-19 : Une dizaine de lits de réanimation et des thermoflashs offerts à l'hôpital régional de Kaolack.

Les bonnes volontés de Kaolack continuent de participer à l'effort de guerre contre la pandémie.



En effet, comme à l'accoutumée, le donateur du nom de Doro Gaye, par le biais de son bras droit, Papi, a encore mis la main à la poche pour répondre à l'appel des autorités locales par rapport à l'équipement du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.



Ainsi, une dizaine de lits de réanimation et des thermoflashs ont été mis à la disposition du comité régional de lutte contre les épidémies avec à sa tête, le gouverneur, Alioune Badara Mbengue. De son côté, son bras droit (Papi) a aussi apporté sa participation en achetant quelques thermoflashs qu'il a ajoutés à l'important lot d'équipements de son mentor destiné aux malades du covid-19.



Pour sa part, un des collaborateurs du donateur, Mr Silmang Ndiaye, est revenu sur ce geste qui, dit-il, est juste une action pour accompagner l'effort des autorités locales, administratives et étatiques face au Covid-19.



À rappeler que Doro Gaye n'est pas à son coup d'essai. En effet, il fait partie des premières bonnes volontés à avoir mis à la disposition du comité régional de lutte contre les épidémies un lot de kits de prévention composés de gels hydroalcooliques, de masques médicaux etc.