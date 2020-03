Covid 19- Un passager « fiévreux » affole les passagers du bateau Aline Sitoe Diata : les 450 passagers finalement libérés

Les passagers du bateau Aline Sitoe Diatta, arrivé ce matin vers 5 heures au Port de Dakar ont eu la peur de leur vie. La cause, un français avec une forte fièvre avait fini par installer le trouble au bord du bateau en cette période de psychose du au Coronavirus. Mais selon les informations glanées au niveau du ministère de la santé, le mis en cause est arrivé au Sénégal depuis le 27 février dernier. La période d’incubation maximum retenue de 14 jours étant donc largement dépassée. Cependant pour rassurer tout ce beau monde, des prélèvements ont été faits sur le quidam et envoyés à l’institut Pasteur. Les 450 autres passagers du bateau ont été libérés et autorisés à quitter le Port.