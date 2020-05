Covid 19 / Un mot pour le personnel de santé : « Vous êtes des héros »

En lançant un appel sur les réseaux sociaux, nous n'imaginions pas que vous seriez si nombreux à vouloir partager un mot d'encouragement avec les soignants, en première ligne face à l'épidémie.



A tous les personnels soignants qui se battent pour sauver la vie des sénégalais et qui prennent des risques, malgré le manque de masques, malgré la fatigue, sachez que nous pensons bien à vous et nous encourageons car vous vous êtes engagés pour faire face au coronavirus afin de redonner espoir à tout un pays.



On pense à vous dans ces moments difficiles de prise en charge de vos patients laissant votre famille, vos parents et vos amis dans l’inquiétude.



Un grand merci à tous ceux qui nous soignent sans se poser de questions sur le risque de se contaminer ou de contaminer leurs familles.



Nous sommes fiers de vous, ne lâchez rien. Nous sommes à vos côtés pour vous dire merci et vous rendre hommage par le travail que vous fournissez.

Nous espérons que les décideurs politiques tireront les leçons de vos efforts afin de vous rétribuer à juste mesure car vous êtes des héros.



ZAhir FALL

Coordonnateur de Wallu NDAR