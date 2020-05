Covid-19/Transports Aériens : Alioune SARR mobilise ses troupes pour la relance du secteur

Le Ministre du Tourisme et des transports aériens, M. Alioune Sarr, a présidé ce mardi 05 Mai 2020, une réunion par vidéoconférence, avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire de AIBD et des sites décentralisés, pour échanger sur le plan de résilience et de relance du secteur des transports aériens. Ainsi, pendant plus de 3 tours d'horloge, les acteurs des transports aériens, ont soumis au ministre l'ensemble de leurs préoccupations et lui ont soumis un ensemble de requêtes. Des préoccupations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque le patron des transports aériens, a pris bonne note et a promis d'être leur avocat auprès du chef de l’État. Mais d’ores et déjà, le ministre a annoncé une enveloppe de 45 milliards dans le hub de Air Sénégal. Il s'agira pour l'État "d'avoir au Sénégal, une destination connectée adossée à une compagnie forte qui est Air Sénégal", a dit M. Sarr. Ainsi cette enveloppe servira à faire de Air Sénégal "une compagnie forte à renforcer, la création d'un centre de formation des métiers aéronautiques et la construction d'un centre de maintenance", a affirmé M. Sarr...