Covid-19 / Transport : Ces nouvelles mesures qui bannissent la surcharge routière.

Le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, à travers un nouvel arrêté rendu officiel ce 19 mai 2020, a entrepris de nouvelles mesures portant modification des mesures de restriction dans le secteur des transports terrestres.



En effet, l’arrêté n° 009869 apporte des précisions sur la limitation des places dans les véhicules de transport public, des taxis urbains et ceux particuliers. Le document dont Dakaractu a reçu une copie, indique clairement que le nombre de passagers à bord des véhicules de transport public urbain de voyageurs est désormais limité au nombre de places assises.



À l’exception des taxis urbains et des véhicules particuliers de cinq (5) places, le nombre de passagers à bord des autres véhicules de transport public ou privés est limité à la moitié du nombre de place indiqué sur la carte grise du véhicule indique le nouvel arrêté.



Au cas où le nombre de place du véhicule est impair précise le texte officiel, le nombre de passagers admissibles est le nombre entier résultant de la division par deux (2). Pour ce qui concerne les taxis urbains et les véhicules particuliers de cinq (5) places, l’arrêté fixe à quatre (4) le nombre de passagers autorisés à bord y compris le chauffeur.



Pour le respect de ces nouvelles mesures de restriction, le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement invite toutefois les gouverneurs des régions à l’application rigoureuse du présent arrêté.