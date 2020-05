Covid-19 / Touba n'a enregistré aucun cas communautaire pour ce 4 mai 2020.

Depuis que la maladie du nouveau coronavirus a refait surface, c'est la première fois que Touba, dans un décompte publié par le ministre de la santé et de l'Action sociale, n'enregistre aucun cas issu de la transmission communautaire. Un fait très rare pour mériter d'être signalé.



Des 87 cas identifiés au Sénégal, 8 ont été testés positifs dans la cité et ils sont tous des cas contacts suivis par le service médical. Pendant ce temps, Mbacké a enregistré 4 cas contacts. Ce qui fait un total de 12 cas pour l'agglomération.



Un malade a été testé négatif et déclaré guéri...