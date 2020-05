Covid-19 : Thiès (57 guéris) reste dans la zone rouge avec 133 cas sous traitement et 196 cas contacts confinés.

La région de Thiès va probablement encore continuer de revendiquer une place dans la zone rouge touchée par la maladie à coronavirus, même si elle n'a pas enregistré de cas communautaires depuis un certain temps.

À ce jour, 53 patients sont guéris de la covid-19. Il y a 133 cas confirmés sous traitement : 20 à Mbour; 5 à Popenguine; 2 à Tivaouane; 49 à Pout et 57 à Thiès. Le nombre total de cas contacts se chiffre à 196, dont 121 confinés chez eux et 75 dans des hôtels de la place. Depuis plus de deux semaines, la cité du rail n'a pas enregistré de cas communautaire.