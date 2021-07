Covid-19 - Testé positif, Me Madické Niang appelle au respect des mesures barrières et souhaite une bonne fête de Tabaski à la communauté musulmane.

Je voudrais porter à la connaissance des sénégalais, qu’en dépit de toutes les précautions et mesures préventives que j’ai prises depuis que cette pandémie a été déclarée, j’ai été testé positif au covid-19.



Je tiens moi-même à faire cette déclaration pour rassurer mes proches et toutes les personnes qui me portent dans leur cœur que mon état est stable et que les médecins n’ont pas jugé utile mon hospitalisation.



Je prends donc des soins à mon domicile ou je dois me confiner au moins pendant sept jours avant qu’un nouveau test ne puisse être effectué. Je voudrais aussi informer toutes les personnes avec qui, dans la journée d’hier, j’ai pu entrer en contact, que dès que j’ai senti les premiers symptômes, j’ai pris un masque de haute protection et respecté les distances minimales.



Toutefois je les exhorte, par précaution, à effectuer un test de confirmation. Je prie du fond du cœur et sollicite dans mes prières l’intercession de Cheikh Ahmadou Bamba et de tous les Saints de la Ummah qu’aucune personne en contact avec moi ne puisse être contaminée.



Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à intensifier les précautions recommandées par les médecins car, comme ils l’ont affirmé, la nouvelle variante du virus est beaucoup plus contagieuse que les précédentes et sa capacité à déjouer les mesures barrières est terrifiante.



Pour la première fois depuis des décennies, je ne pourrais être présent à la prière de la Tabaski. Je profite de l’occasion que m’offre ce message pour souhaiter à tous les Chefs religieux du Sénégal, notamment à Serigne Mountakha MBACKE, Khalife général des Mourides et Serigne Babacar SY, Khalife général des Tidjanes, une bonne fête de Tabaski et une longévité de santé.



Je sollicite leurs prières pour un prompt rétablissement afin que je puisse continuer à servir l’Islam sous leur haute direction.



Je souhaite une bonne fête de Tabaski à toute la Ummah particulièrement à tous les sénégalais et sollicite leurs prières.



Du fonds de mon cœur, j’implore Allah, par la grâce du Prophète, Sydina Mouhamed (SAW), de Cheikhoul Khadiim et de tous les saints de la Oummah, que ce virus malfaisant disparaisse définitivement du monde.



Qu’Allah protège le Sénégal !



Jamm ak xeewel



Maître Madické NIANG