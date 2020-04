Covid-19 : Tambacounda enregistre son premier cas.

La région de Tamba vient d'enregistrer son premier cas positif du coronavirus. Il s'agit d'un religieux habitant à Boynguel Bamba, département de Goudiry, ayant été en contact avec un chérif qui a séjourné à Médina Gounass et finalement testé positif en Mauritanie.

Le gouverneur de région, M. Oumar Baldé, qui vient de boucler son point de presse, a instruit le préfet du département de Goudiry, d'interdire toute circulation inter urbaine et de ne plus émettre des autorisations de circuler.