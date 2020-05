Covid-19/Tambacounda : Zéro cas suivi et seul 46 encore sous traitement.

La stratégie adoptée, le comité régional de lutte contre la pandémie dirigé par le Gouverneur de région semble porter ses fruits. En effet, la région de Tambacounda qui comptait 64 malades du covid-19, Goudiry (63) et Tamba (1), 18 sont déclarés guéris et 46 encore sous traitement au centre de l’hôpital régional. La tempête semble être passée, surtout que les autorités sanitaires ont informé qu’à ce jour, les listes des cas contacts de Goudiry et de Tamba ont été vidées.



Mais l’équipe de la région médicale veille sur les cas suspects pour éviter toute surprise. Les populations sont invitées à plus de vigilance et au respect strict des mesures édictées. Pour rappel, la région n’a plus enregistré de cas positifs depuis le 03 Mai 2020.