Covid-19 / Tambacounda : Zéro cas depuis trois jours, la région respire, les autorités appellent à la vigilance.

Depuis trois jours, les 27, 28 et 29 avril, la région de Tambacounda n’a enregistré aucun cas positif de coronavirus. Les prélèvements envoyés à Kolda par la région médicale de Tambacounda, sont revenus négatifs au Covid-19.



Et Tambacounda n’a pas enregistré de nouvelles contaminations ce mercredi. Ce qui constitue un bon bol d'air, si l'on sait que la région, dans un passé récent était au devant de la scène avec notamment deux villages du département de Goudiry, (Kanehambé et Feteniebé) qui ont été frappés de plein fouet.



Ainsi à la date du mercredi 29 avril 2020, la région comptabilise 59 personnes infectées (dont 58 de Goudiry et 1 de Tamba), 11 déclarées guéries et 48 encore sous traitement, à l'hôpital régional de Tambacounda.



C'est dire donc que les mesures prises par le chef de l'exécutif régional, M. Mamadou Oumar Baldé, commencent à porter leurs fruits.



En effet, dès l'apparition du 1er cas, des mesures draconiennes avaient été prises et qui heureusement avaient été comprises et accompagnées par les communautés.



Parmi la batterie de mesures qui avaient été prises, l'interdiction de déplacement interdépartemental qui visait à contenir le plus possible la propagation du virus dans le département de Goudiry.



Cependant, il invite la population à la vigilance et la cohésion. D'autres résultats de prélèvements sont attendus demain jeudi...