Covid-19/Tambacounda: 15 guéris en 2 jours, 17 encore sous traitement.

La région de Tambacounda est en train d'enregistrer un nombre important de guéris du coronavirus. En effet, le samedi 16 mai, sur les 59 malades annoncés guéris par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, les 16 sont de la région de Tamba et ceux-là viennent s'ajouter aux 13 du vendredi 15 Mai.



Ce dimanche 17 Mai un (1) nouveau guéri a été enregistré dans la région. Ce qui fait un total de 30 guéris en trois jours.



Et selon des sources sanitaires de la région, ces personnes guéries sont presque originaires de Féténiébé (département de Goudiry), principal foyer de la pandémie. Une situation qui fait qu’aujourd’hui, ce foyer du virus est en passe d'être éteint. Reste à gérer les cas contacts agents de l'hôpital régional de Tambacounda.



Ainsi, depuis 2 avril 2020 , la région a enregistré 81 cas, (63 à Goudiry et 18 à Tamba), 64 sont déclarés guéris, donc seuls 17 sont encore sous traitement au centre de l’Hôpital régional de Tamba.