Les choses deviennent de plus en plus sérieuses à Goudiry où le nombre de cas ne cesse de grimper.

En effet, grâce à la stratégie mise en place par le gouverneur de région, qui a opté pour un dépistage massif, sur les 66 nouveaux cas de coronavirus révélés, ce vendredi, par le ministère de la Santé, les 16 proviennent de cette partie orientale du pays, plus précisément au village de Féténiébé.

Ainsi, ce village du département de Goudiry, avec ses 44 cas est aujourd’hui le village le plus touché du Sénégal.

La région compte à ce jour 54 cas qui tous, devront être traités à l'hôpital régional de Tambacounda. Cependant, le gouverneur de région, M. Mamadou Oumar Baldé, nous a confié que le comité rigional de lutte est "en train de réfléchir sur la création d'un centre de traitement à Goudiry.

Le médecin-chef de région travaille sur ce projet." Il faut souligner que 7 des 54 patients que compte la région sont déclarés guéris dont 5 aujourd’hui et 2 qui étaient déjà sortis de l’hôpital, il y a quelques jours...