Covid-19/Tamba : « Le département de Goudiry n’est plus rouge, il est passé au vert, le foyer de l’épidémie est éteint » (Gouverneur)

Le comité régional de lutte contre la pandémie de Tambacounda, dirigé par le Gouverneur de région, M. Mamadou Oumar Baldé, a gagné son combat contre la covid-19 dans le département de Goudiry, épicentre de la pandémie dans la région. L’annonce a été faite par le chef de l’exécutif régional ce Lundi 18 Mai 2020. En effet, le département qui « comptait 63 malades de la covid-19, ont tous été déclarés guéris et sont rentrés chez eux.



Pour rappel, depuis que le premier cas avait été signalé dans cette zone, le chef de l’exécutif régional, avait pris des mesures draconiennes pour y contenir la propagation du virus. Selon le gouverneur de région, « nous avions à l’époque pris des mesures que nous avions estimé bonnes. Nous les avions appliquées sans hésitation et aujourd’hui à 10 h, le médecin chef de région est venu m’annoncer la guérison du dernier malade. » Ainsi, la cohorte de 63 patients qui ont été totalement pris en charge à Tamba sont guéris et sont retournés à Goudiry. Par conséquence, « le département de Goudiry n’est plus rouge, il est passé au vert, où il n’y a plus de cas officiels recensés de covid-19 »



Face à la presse, le gouverneur de région a tenu au nom du comité régional à remercier, « le chef de l’Etat qui nous a soutenu par tous les moyens afin que nous puissions réussir cela. » le chef de l’exécutif régional a aussi remercié les ministres de la Santé et de l’intérieur « nous n’avons jamais senti l’absence de l’autorité et de leur soutien », a-t-il dit. En outre le comité régional, « félicite et honore les acteurs départementaux de Goudiry, qui se sont déployés nuit et jour, corps et âme pour pouvoir appliquer les mesures arrêtées » a dit le gouverneur de région qui a joint à ses félicitations l’ensemble des personnels de santé et a tiré un chapeau à la gendarmerie qui a permis « de boucler pendant cette longue période cette localité afin de limiter la propagation du virus dans cette zone. » Ainsi dans les prochaines 48 heures, toutes les mesures de restriction dans cette zone seront levées...