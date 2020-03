Covid-19 / Suspension des vols venant de certains pays : « Une décision de haute portée patriotique sanitaire, sécuritaire et républicaine » (Birahime Seck, Forum civil)

Le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck suit évidemment avec un grand intérêt l’évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal ou du moins sa gestion par l’État Sénégalais. Très dynamique sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page facebook, c’est quasi instantanément qu’il avait réagi aux mesures drastiques annoncées ce samedi 14 mars, par le président Macky Sall en guise de prévention contre la pandémie du coronavirus.



« Bon début monsieur le président de la république », s’était-il réjoui lorsque le chef de l’Etat avait pris la ferme décision de fermer les écoles pour trois semaines, d’interdire tout rassemblement public sur l’étendue du territoire nationale entre autres mesures saluées…

Dans un deuxième post facebook lâché sur son mur facebook ce lundi 16 mars en début de soirée, le coordonnateur du Fforum civil s’est félicité de la décision du président Macky Sall qui a acté la suspension provisoire de certains vols venant de certains pays. « Une décision de haute portée patriotique sanitaire, sécuritaire et républicaine », soulignera Mr Seck. Une décision courageuse qui met provisoirement un terme au trafic aérien entre le Sénégal et des pays européens fortement touchés par la pandémie. On peut citer la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique etc…



En outre, il a invité à une sorte de contrôle et ou de focus sur l'effectivité des mesures prises le 14 mars pour reprendre ses propres mots. Mais aussi sur la nécessité de s’assurer de l’effectivité des mesures préventives spécifiquement déployées dans la ville sainte de Touba.

Enfin, il n’a pas manqué d’interpeller les citoyens sénégalais dans leur majorité, les invitant à prendre la pleine mesure de leur responsabilité individuelle. Pour ce faire, Birahime Seck en appelle au respect des dispositions établies par le gouvernement sénégalais. Présentement, le Sénégal a détecté 27 personnes qui ont été testées positives au Covid-19 dont 2 guéris et 25 sous traitement…