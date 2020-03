Covid-19 / Suspension des opérations financières du Hadj 2020 : Les voyagistes privés en phase avec là décision...

Les acteurs réunis autour du Hajj, en premier la délégation générale au pèlerinage, sont bien conscients des risques qui peuvent se manifester face à tout rassemblement pouvant être source de propagation du Covid-19 qui a commencé à gagner du terrain. En effet, les voyagistes privés, par la voix de leur chargée de communication, Houreye Thiam, ont salué cette démarche du gouvernement du Sénégal qui a décidé de suspendre toutes les démarches et opérations financières liées au Hadj de 2020, pour éviter une possible propagation du coronavirus dans des circonstances de rassemblement etc.

La chargée de communication de préciser que pour le moment, « le Royaume d’Arabie Saoudite ne cherche pas à annuler le Pèlerinage, mais juste que les opérations financières soient suspendues, le temps d’y voir plus clair ». C’est vrai que plusieurs millions ont été déjà remboursés pour le Houmra, mais, face au Hadj, le soutien de l’Etat sera la bienvenue pour face à ce coup dur du Hadj.