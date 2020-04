Covid-19 / Suspension de la délivrance d'autorisation de circuler : Les inquiètudes de Birahime Seck

Ce mardi, le ministre de l'intérieur a sorti un communiqué pour suspendre la délivrance des autorisations de circuler.

Ceci, suite au développement des cas communautaires, sur lequel le ministre de la santé et de l'action sociale a insisté pour plus de vigilance.

Toutefois, le coordonnateur du Forum Civil a manifesté quelques interrogations sur cette décision ministérielle.



D'abord, selon Birahime Seck, il faudrait se poser la question de savoir :" qu'en est-il exactement de ceux qui disposent d'autorisation de circuler et qui ignorent qu'ils sont porteurs de virus?

Ensuite, est-ce qu'il faut juste penser que les cas communautaires sont seulement dans la zone inter-urbaine?

Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi statuer sur la surveillance intense et stricte des zones denses telles Keur Massar qui est un bel exemple, illustratif?



Pour le coordonnateur du Forum Civil, ces questions doivent être tenues en compte pour bien mener la lutte visant à circonscrire le virus et l'endiguer.