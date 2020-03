Covid-19 : Serigne Pape Malick Sy appelle à retourner vers Dieu mais aussi à suivre les recommandations des médecins.

Le porte-parole du Khalif General des Tidianes Serigne Pape Malick Sy vient de faire une importante déclaration et d’appel à l’apaisement, dans ces circonstances de crise sanitaire universelle. Magnifiant le travail des médecins qu’il définit comme « la conscience universelle», Serigne Pape Malick Sy invite vigoureusement les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires, et au retour vers Allah (swt) , tout en alliant prières et prétentions.