Covid-19 / Serigne Al Hassaniyou Nourilah invite à un engagement citoyen et responsable des populations

Serigne Al Hassaniyou Nourilah a invité tous les talibés mourides à rester sur leur position de talibés et à appliquer le « Ndigueul » du Khalife Géneral des Mourides dans le cadre de la gestion de la maladie du coronavirus. Nourilah de rappeler que tous les chefs religieux se sont mobilisés pour lutter contre la Covid-19 avec des mesures préventives qu'elles ont prises et ont accompagné l'État depuis lors.« Donc si j'entends des sénégalais dirent que ce virus n'existe pas, c'est aberrant. Cest une maladie qui existe. C’est pourquoi j’invite à un engagement citoyen et responsable des populations pour lutter contre la pandémie qui existe toujours », a-t-il dit. Chaque fois qu'une pandémie se signale au Sénégal, a-t-il ajouté, les autorités de toutes obédiences s'investissent davantage pour lutter contre. « Cette pandémie était prévisible et les prémices existaient avant son arrivée. Serigne Touba nous avait alerté dans ses écrits. Mais c'est un message codé qu'il faut pouvoir décoder pour le comprendre », a révélé en outre le guide religieux...