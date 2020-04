Covid-19 : Serigne Abdou Samad Souhaïbou : "Tout croyant a l'obligation de soutenir le combat et d'aider les couches vulnérables"

Dans une déclaration adressée à Dakaractu, Serigne Abdou Samad Mbacké, fils de Serigne Souhaïbou Mbacké, a tenu à lancer un appel solennel à toutes les bonnes volontés du Sénégal dans ce contexte où le Coronavirus tente de dicter sa loi. Pour le chef religieux de Touba, "le monde traverse une passe difficile, des moments cruciaux, presque inédits et un tournant décisif". Il précisera que c'est cette situation d'extrême sensibilité qui l'a obligé à ‘'tremper sa plume dans l'encrier non pour écrire des versets et sourates sur la tablette d’un apprenant, mais pour partager une réflexion."



Le Mbacké-Mbacké de poursuivre : ‘’Ces mots vont au-delà d'une invite pressante à mes frères musulmans. Mais ils doivent être considérés comme une obligation imposée à chacun et à tous, de faire un geste à l'endroit des couches vulnérables. Ce qui est valable pour chacun d'entre nous face au Covid-19. En clair, mon vœu est de demander aux personnes issues des Daaras (écoles coraniques) comme nous et à tous les musulmans, d'apporter un soutien multiforme et multidimensionnel aux talibés au nom de l'Islam, d’apporter leur soutien, de s'entraider et de faire preuve de solidarité. Ce sont là des actions qui constituent des maillons essentiels et fondamentaux de cette religion.



Réussissons le pari de la solidarité en faisant un geste à la dimension des besoins des Daaras et serignes daaras (maîtres coraniques). Ainsi, on évitera de donner raison à ceux qui chahutent et portent un regard rétrogradé et dégradant sur ces lieux d'acquisition de savoir et de connaissance."



Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou de marteler qu'il s'agit "de porter au pinacle des valeurs de l'Islam qui ne doivent pas être de vains mots ni des termes creux. Encore moins de pâles slogans en amenant des vivres et des produits de tout genre comme du savon, de l'eau de Javel, et autres produits détergents pour l'hygiène et la santé des talibés dans les daaras pour leur assurer une nourriture. Car, avec le couvre-feu, les talibés n'ont plus la possibilité d'aller tendre la sébile au-delà de 20 heures. Que ceux qui sont à côté des daaras convoient des bols à 19 h. Que ceux qui trouvent d'autres moyens d'assurer la restauration des talibés le fassent pour montrer que la solidarité reste et demeure un pan de l'Islam".



Le Mbacké-Mbacké de s’interroger. "Avons-nous le droit de prendre nos repas chauds le soir sans ces tout-petits à qui l'on demande d'apprendre et de maîtriser le Livre Saint ? Non à la puissance 10’’, a-t-il ajouté avant de conclure : "Donc, joignons l'acte à la parole et agissons vite et sans délai dans cette œuvre de haute portée.



Cette situation exceptionnelle que nous impose le Covid-19, invite à un changement de comportement et de paradigme. Les ‘’serigne daara’’ (maîtres coraniques) doivent redoubler de vigilance en respectant, scrupuleusement, les conseils prodigués par le corps médical en matière d’hygiène et de propreté. Il s’agit du lavage propre des mains avec des produits détergents, du respect strict de la distance, entre talibés autour du bol et au cours de leur apprentissage. Après les toilettes, les talibés doivent se laver proprement les mains, une règle d'hygiène à laquelle les serigne daara doivent particulièrement accorder une attention soutenue. L'Islam étant une religion qui accorde une importance sans commune mesure à la santé et à l'hygiène. Raison de plus de jouer pleinement notre partition à ce niveau. Je réitère mon dévouement au khalife général des mourides et demande au "Tout Puissant" de le garder devant nous.