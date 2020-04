Covid-19 : Sensiblisation et distribution de kits dans les 45 quartiers de la commune de Kaolack.

Le Conseil municipal de Kaolack avec à sa tête, madame le maire Mariama Sarr, poursuit sa campagne de sensibilisation et de distribution de kits d'hygiène. En effet, cette opération a pris en compte cette fois-ci les 45 quartiers de ladite commune.



Une délégation composée de quelques membres du Conseil municipal, des Conseils Consultatifs de Quartier( CCQ), entre autres, a sillonné les différents quartiers pour accentuer la sensibilisation par rapport à la lutte contre cette maladie et offert des produits d'hygiène aux communautés de base et aux groupes vulnérables.



À travers le porte-à-porte, la délégation a tenu à insister sur l'implication des acteurs dans la sensibilisation tels les conseillers municipaux , les présidents de conseils consultatifs de quartier, les " Badiénou Gox", etc...