Covid-19 / Sensibilisation et prévention : Diouf Sarr engage les femmes parlementaires.

Le ministre de la santé et de l’action sociale a reçu ce matin le collectif des femmes parlementaires, dans le cadre de la lutte et de la sensibilisation contre le Covid-19 qui s’est installé dans le pays depuis quelques temps. L’éradication du virus demandant l’implication de tout citoyen et en général les porteurs de voix, le ministre de la santé a demandé au collectif des femmes parlementaires, de participer fortement à cette campagne en tant qu’élues, afin de vulgariser les mesures préventives et conscientiser nos concitoyens sur les ravages causés par le Covid-19. Le ministre Diouf Sarr appelle à un soutien sans relâche dans la communication et dans toute initiative pouvant contribuer à se débarrasser de ce virus qui évolue de manière rapide...