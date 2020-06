Covid-19 / Sénégalais de France : La basketteuse Aïcha Sidibé, en fin de contrat dans son club, sous la menace d’une expulsion, attend désespérément son rapatriement…

L’Etat du Sénégal à travers le ministère du tourisme et des transports aériens, ne pensait pas si bien faire en organisant un retour encadré des ressortissants sénégalais vivant en Europe (Du 11 mai au 18 juin.) En effet, dans le cadre d’accords aériens signés entre le Sénégal et la France notamment, il a été possible de convoyer au bercail des ressortissants Sénégalais qui se trouvaient en territoire Français au moment de la pandémie du covid-19.

Aujourd’hui, en cette période incertaine, marquée par la pandémie du covid-19, c’est une joueuse Sénégalaise internationale de basket, en l’occurrence Aïcha Sidibé (24 ans, 1m85, pivot), qui souhaiterait bénéficier de ce programme de rapatriement mis en branle par le gouvernement. L’ancienne joueuse de l’ASC Ville de Dakar (2013-2014 puis en 2017) et du Dakar université club (2014-2015), est présentement bien loin de se préoccuper de la balle orange et des parquets puisque son seul désir est de retrouver dans les plus courts délais ses proches établis à Dakar.

C’est à travers un courriel parvenu à Dakaractu, qu’un certain Alain Blot, qui s’est présenté comme étant le président du club de basket (Thouars basket 79 où évolue Aïcha Sidibé), que l’information a été dévoilée. « Bonjour je suis Alain Blot, président d’un club de basket dans les deux sèvres à Thouars. Une de nos joueuses de nationalité Sénégalaise, habitant à Dakar, s’appelant Aicha Sidibé, née le 3-12-1995, souhaite rentrer au Sénégal… Son passeport expire le 15 juillet 2020.» C’est exactement en ces termes qui laissaient paraitre une certaine urgence, que l’employeur de la basketteuse nous a informés de la situation qui semble être préoccupante pour les deux parties.

Un arrêt brutal de la saison de basket N1 féminine à cause de la covid-19. En fin de contrat au sein de son club TB 79…

Interrogé par la rédaction sur les raisons qui ont motivé ce besoin urgent de rapatriement demandé par la « Lionne » du basket, notre principal interlocuteur, et intermédiaire de circonstance, Mr Blot de renseigner que :« Aïcha Sidibé était licenciée à Thouars Basket 79, pour la saison 2019/2020, en raison du covid-19, la saison s’est arrêtée, à l’issue de son contrat de travail qui est terminé… Son passeport est valide jusqu’au 16 juillet. Nous lui avions pris un billet d’avion pour le 2 juin via Air Maroc, hélas le vol a été annulé en raison du covid-19. » Des explications détaillées qui démontrent au besoin les réelles motivations qui ont suscité la demande de rapatriement de la vice-championne de l’Afrobasket féminin 2017.

Aucun revenu financier à partir du 1 juin… Un risque de perdre son logement attribué par le club

Conformément aux termes du contrat le liant avec son désormais ex club, Aicha Sidibé est à ce jour une joueuse libre puisque : « À compter du 1er juin, elle n’a plus de revenus et normalement plus de logement comme prévu dans son contrat de travail et sa convention avec le club. Cette situation est très compliquée pour Aicha et notre club… » Une insécurité financière et psychologique auxquelles il faut ajouter une certaine fragilité sur le plan de la santé.

L’attente d’un heureux évènement et une santé fragile…

Toujours d’après les précisions de Mr Blot, la joueuse sera bientôt l’heureuse maman d’un enfant attendu, en plus d’avoir quelques soucis sur le plan de la santé. « De plus cette personne attend un heureux évènement. Elle devait rentrer au Sénégal, également pour des raisons de santé… » Malgré notre insistance pour entrer directement en contact avec la joueuse, cette dernière a décliné notre requête, nous a informé son président de club : Dans l’immédiat elle ne souhaite pas s’exprimer sur sa situation dans l’attente d’une issue rapide… »

« Mme Sidibé s’est déjà inscrite sur la liste du consulat du Sénégal afin d’être rapatriée… »

Par ailleurs, l’espoir est toujours permis car il reste encore trois vols retours déjà programmés entre le 4, 11 et 18 juin avec la compagnie Air Sénégal SA comme l’indique le communiqué de presse rendu public par le ministère du tourisme et des transports aériens. D’ailleurs la jeune basketteuse qui compte énormément sur un soutien des autorités sénégalaises, particulièrement celles en charge du sport, s’est tout de même inscrite au programme de rapatriement a-t-on appris. « Mme Sidibé s’est déjà inscrite sur la liste du consulat du Sénégal afin d’être rapatriée… »