Covid-19 Sénégal : Les chiffres de la pandémie juste avant la levée des certaines restrictions.

Depuis la détection, le 2 mars 2020, du premier cas de Covid-19 au Sénégal, il y a 4 021 porteurs déclarés du virus Sars-CoV-2, sur 49 090 prélèvements effectués, et 2 162 personnes ayant surmonté la maladie. Avec 1 813 patients sous traitement, notre pays a atteint des chiffres records, en trois mois de riposte.



Le tableau de bord complet a été mis à jour ce 4 juin 2020 par le ministre de la Santé et l’Action sociale. Au dernier bilan, ce jeudi, 1 813 personnes sont hospitalisées dont 16 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 45 décès sont survenus dans les sites de prise en charge, et 2 162 personnes ont pu retourner à leur domicile.



Plus de la moitié des 4 021 cas d’infection à la Covid-19 sont déclarés guéris et il y a actuellement plus de personnes qui ont surmonté la maladie que des patients actuellement sous traitement. « Le taux de positivité global est de 7,36%. Le taux de guérison global est de 50,77% et le taux de létalité est de 1,12%, soit largement inférieur à la moyenne africaine et mondiale », a déclaré le ministre de la Santé.



27 sites de traitement ont été mis en place dans notre pays, selon lui. Il se félicite de la riposte qui a « permis une très bonne maitrise de la pandémie au Sénégal ». Mais ces chiffres cumulés cachent en fait une très grande disparité, tant dans la répartition des cas sur le territoire qu’au sein de la population.