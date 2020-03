Covid-19/ Sénégal : Le ministre Matar Ba appelle le monde sportif à engager la lutte.

Conscient que la lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous, le ministre des sports Matar Ba a invité le sportif à monter au front contre la maladie. "J'appelle le monde sportif, plus particulièrement le mouvement associatif, surtout le mouvement navétane qui est représenté partout dans les villages et les quartiers, à engager cette lutte contre le Covid-19", plaidera le ministre Matar Ba. Le ministre des sports invite donc les sportifs à engager ce combat dans les quartiers et les villages pour mieux sensibiliser les populations. "Allez dans les quartiers et les villages pour porter la bonne parole, les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures afin de prendre le dessus sur cette maladie!"