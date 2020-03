Covid-19 / Sénégal : La FOPITS compte saisir la tutelle, le patronat et le président de la République pour la fermeture de tous les hôtels

Au terme de sa rencontre avec les acteurs hôteliers, la Fédération des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal compte saisir le ministre du tourisme, le patronat et le président de la République pour la fermeture des hôtels sur toute l'étendue du territoire national.



Selon président de la FOPITS, Mamadou Racine Sy, par ailleurs président du Conseil d'administration de l'hôtel King Fahd Palace, "dès demain, les discussions seront élargies aux différents intervenants de la chaîne, notamment les directeurs des ressources humaines et des correspondances seront adressées au ministre du tourisme, au patronat et au président de la République, Macky Sall ".



Cette mesure fait suite à la batterie de mesures prises par le président de la République, interdisant tout rassemblement public et la suspension de certaines dessertes aériennes en direction ou en provenance des pays les plus touchés par la maladie du Covid-19.



Lors de cette rencontre, également, la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique a mis en place un comité de crise élargi aux membre du secteur pour alerter et sensibiliser sur la maladie.



Par ailleurs, les acteurs de l'hôtellerie invitent le ministre de tutelle à suspendre le remboursement des crédits hôteliers, de trouver des mesures d'accompagnement financières et d’accorder un fonds spécial au secteur du tourisme...