Avec 20 nouveaux cas testés positifs dont deux cas graves, la situation du Coronavirus au Sénégal devient de plus en plus inquiétante.



Alors qu'il prenait la parole à la suite du directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, le Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (Cous) de souligner que « ce sont des cas qui sont prévisibles avec l’augmentation du nombre de cas ».

Cependant, ajoute le Dr Abdoulaye Bousso, « il faut s’attendre à voir des cas de plus en plus nombreux dont certains seront graves ».



Toutefois, l'urgentiste d'affirmer que « c’est essentiellement des personnes âgées qui ont d’autres maladies sous-jacentes. Et ces cas sont en train d’être pris en charge en milieu de réanimation. Pour le moment, la situations est stable, mais elle est préoccupante »...