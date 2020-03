Suite à l'article publié hier dans les colonnes de Dakaractu pour alerter sur le mutisme des autorités sanitaires et administratives de la région de Saint-Louis sur le premier patient testé positif enregistré dans la région et qui du reste serait le fait d’une transmission communautaire, les autorités sanitaires de la région médicale se sont adressées à la presse.

Ainsi, la directrice de la région médicale de Saint-Louis, le Docteur Seynabou Ndiaye s’est exprimée en ses termes : "Le cas positif du Coronavirus noté depuis samedi est référé au centre de Diamniadio. Nous sommes en train de recenser les cas contacts par rapport au cas déclaré positif. Il y eu aussi une désinfection des lieux de travail et des lieux d'habitation."

Le Dr Seynabou Ndiaye, de révéler que parmi les cas contacts recensés, il y a des cas symptomatiques qui ont été prélevés, les tests envoyés à l'institut Pasteur de Dakar, et les résultats attendus dans les prochaines heures.

"Aujourd'hui nous avons recensé tous les cas contacts directs. Et parmi ces cas contacts directs nous avons eu des cas symptomatiques notamment trois qui ont été prélevés ce matin, les prélèvements ont été acheminés à l'institut Pasteur de Dakar et nous attendons les résultats incessamment", précisera t-elle.



Le Dr Seynabou Ndiaye de poursuivre : " à peu près 85 personnes sont en train d'être poursuivies sur le terrain, et toutes les mesures sont prises pour la bonne prise en charge de ces personnes dont certaines sont chez elles."



La directrice de la région médicale de Saint-Louis invite également la population à appliquer les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation de la maladie...