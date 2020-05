Covid-19/Rufisque : Le préfet lance l'opération « zéro déficient mental dans la rue »

Lancement ce mardi soir de l'opération" zéro déficient mental dans la rue" à Rufisque par le préfet du département.



En compagnie de quelques volontaires, des jeunes de Rufisque ont organisé dans la nuit du mardi 5 au 6 Mai 2020, une opération de retrait de la rue, de malades mentaux errants qui a été organisée par le comité départemental de gestion des épidémies de Rufisque.



À l'issue de cette sortie, 09 ont été récupérés et installés dans un camp, à l'intérieur de l'école Matar Seck de Rufisque. Des conditions sanitaires et une prise en charge alimentaire des pensionnaires sont assurées par des équipes de nuit et de jour composées de médecins, d'éducateurs spécialisés et de bénévoles.



D'autres sorties sont également programmées afin de mettre en sécurité ces personnes vulnérables contre les dangers du Covid-19. Ainsi donc, après les enfants, le comité départemental s'attaque aux déficients mentaux...