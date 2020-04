Covid-19 / Résilience des personnes handicapées : La FSAPH lance un appel à contribution

La Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), avec l'apparition du Covid-19 et les mesures prises par les autorités, tient à rappeler que les personnes handicapées sont parmi les groupes les plus exposés aussi bien sur le plan sanitaire qu’économique. «En réalité, pour certaines d’entre elles qui s’adonnent à la mendicité, le risque reste très élevé et leur confinement peut engendrer une précarité », a indiqué la FSAPH. C’est pourquoi, en conformité avec les dispositions de la Convention des Nation Unies sur les Droits des Personnes Handicapées et les recommandations de l’Alliance Internationale du Handicap, la FSAPH, prenant la pleine mesure de la situation et dans un élan de solidarité avec ses membres, envisage, dans les prochains jours un certain nombre d’actions que sont la collecte et la distribution de produits antiseptiques aux personnes handicapées qui sont dans les rues, la collecte et la distribution de denrées alimentaires pour les aider en cas de confinement mais aussi des actions de sensibilisation des personnes handicapées et de leurs familles.

La FSAPH a aussi invité l’Etat et l’ensemble des citoyens à renforcer la solidarité pour un Sénégal prospère en envoyant leurs contributions à la FSAPH. La FSAPH dit pour terminer, soutenir sans réserve toutes les mesures de prévention préconisées, tout comme le professionnalisme et l’engagement du personnel médical. « Les efforts consentis dans la permanence de la communication, l’accessibilité à l’information, surtout pour les personnes handicapées auditives, ne passent pas inaperçus », conclut elle.