Covid-19 : Reprise du point du jour sur la situation de la pandémie ce vendredi

Le ministère de la santé et de l’action sociale reprend ce vendredi le point du jour sur la situation de la crise sanitaire au moment où 132 pays sont touchés par le variant Delta. Après donc quelques mois de pause, les Sénégalais vont revoir le directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, faire la situation journalière sur la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui, c’est la directrice de la santé, le directeur du COUS et bien entendu, le directeur de la prévention qui vont entamer ce début de reprise qui sera diffusée sur plusieurs chaînes de télévision et de médias en ligne.