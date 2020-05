Covid-19 / Reprise des cours : «Pour les autres élèves, on verra au niveau pédagogique à quel moment on va statuer sur leur passage ou non » (Mamadou Talla, MEN)

L'une des autres préoccupations des parents et les acteurs de l'éducation est le sort qui est réservé aux élèves qui ne sont pas en classe d’examen. À ce titre, le ministre de l’éducation national, Mamadou Talla, a annoncé que « tous les autres élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen continueront à apprendre à la maison avec leurs ressources numériques et après on verra au niveau pédagogique à partir de quel moment on va statuer sur le passage ou non de certains élèves ». Poursuivant, M. Talla d’ajouter qu' « on va donner des publicopieurs pour qu’en dehors du numérique, des télévisions ou des radios communautaires, les fascicules puissent être dupliqués partout au Sénégal", a conclu le ministre...