Covid-19/Reprise des cours : "Les écoles seront désinfectées, équipées, les règles de distanciation physique respectées"(Mohamed M. Diagne, DFC/MEN)

Le chef de l'État, M. Macky Sall, a décidé de faire de la date du 02 juin 2020, celle de la réouverture des écoles. Ainsi après deux reports, la date du 02 juin semble être irrévocable si l'on veut sauver cette année scolaire. Pour le réussir, "il nous faut apprendre à vivre avec le coronavirus" a suggéré M. Mohamed Moustapha Diagne, Directeur de la Formation et de la Communication, porte-parole du Ministère de l'éducation. Ainsi, le Ministre de l'éducation nationale, M. Mamadou Talla, a mis en place un comité de suivi, composé du MEN, du ministère de l'intérieur, du ministère des collectivités, du ministère des transports etc... pour réussir ce retour à l'école qui sera, comme le souhaite le chef de l'État, "progressive et maîtrisée dans le respect des mesures édictées."

Ainsi, "les écoles seront désinfectées, équipées de thermo flashes , de kits d'hygiène, de masques pour tous les élèves et enseignants et les règles de distanciation physique seront respectées et dans les classes et dans la cours de l'école", a dit M. Diagne.