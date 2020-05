Covid-19 / Reprise des cours : Alioune Sarr "arme" plus de 3.000 élèves en classe d'examen dans sa commune

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus et en préparation à la reprise des cours, le ministre-maire de Notto-Diobass, M. Alioune Sarr, a offert un arsenal de kits sanitaires pour les 3.000 élèves de sa commune qui sont en classe d'examen. Ces kits contre la Covid-19 destinés aux 48 écoles publiques comme privées de sa commune, sont composés de 6.000 masques, près de 2.000 flacons de gel hydroalcoolique, 300 lavoirs et 45 thermo flash. Ce soutien de haute portée sociale intervient à quelques encablures de la reprise des enseignements ce 02 juin 2020. Il a élargi, par ailleurs, son champ d’action en direction des tailleurs du Diobass, tous impactés par la pandémie, en leur faisant une commande de 6.000 masques. Il a saisi l'occasion pour appeler les enseignants et élèves à poursuivre la sensibilisation dans cette lutte contre la propagation de la covid-19 pour "sauver notre système éducatif, mais aussi notre système sanitaire".