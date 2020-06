Covid 19 / Réouverture des espaces publics : les bars et les plages restent interdits

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille a annoncé de nouvelles mesures d’assouplissement de l’état d’urgence au Sénégal. Il a annoncé qu’outre l’assouplissement du couvre-feu qui passe de 23 h à 5 heures du matin, et la levée des restrictions dans les transports interurbains, il est autorisé de nouveau les rassemblements et la réouverture des espaces publics. « Nous avons rencontré les acteurs de la restauration et avons convenu d’une reprise mais en respectant les mesures barrières. Cependant, dans les restaurants il y aura moins de tables, les menus seront présentés autrement, il y a d’autres dispositions que les restaurateurs ont décidé de prendre », a précisé le ministre. Toutefois, selon Aly Ngouille, la réouverture de ces espaces publics ne concerne ni les bars ni les plages. « Les salles de sport sont autorisées pour l’ouverture puisqu’elles respectent les mesures de distanciation. Ce n’est pas le cas des plages», a dit Aly Ngouille Ndiaye.