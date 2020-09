Suite aux impacts de la Covid-19 sur le secteur du tourisme international, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune Sarr, a effectué une visite de 3 jours dans les Îles du Saloum pour promouvoir le tourisme local.



Occasion pour lui de visiter des hôtels de l'île de Dionewar, Palmarin à savoir le Delta Niominka, Keur Papaye, mais aussi de rencontrer les femmes transformatrices des produits halieutiques.



Selon le ministre Alioune Sarr, "la mission que nous avons effectuée ces trois (3) jours dans le Delta du Saloum a pour objectif la promotion du tourisme domestique. Entendu, comme étant une façon de permettre à nos compatriotes, mais aussi aux résidents ici au Sénégal d'accéder à une offre touristique attractive, diversifiée mais également compétitive. Cette mission vise justement, dans ce contexte de Covid-19 qui limite les déplacements internationaux, à dire aux sénégalaises et sénégalais que nous avons dans notre pays des sites exceptionnels et que le Sénégal doit être la destination préférée des sénégalais".



S'agissant de la rencontre avec les acteurs, le ministre du tourisme et des transports aériens déclare que "la Covid a ralenti les activités, la plupart des hôtels étaient fermées d'autres ont connu une baisse d'activités assez forte, c'est la raison pour laquelle la promotion du tourisme local est un levier pour lancer le secteur touristique. La Covid doit nous enseigner que c'est autour de nous, dans notre propre pays, dans la sous-région que nous devons nous appuyer pour relancer l'ensemble des services autour du secteur touristique". Ainsi, selon Alioune Sarr, le gouvernement du Sénégal a accompagné massivement le secteur touristique en lui permettant d'être debout et de se projeter dans la relance. "Sur instruction du Président de la République, le gouvernement a mis 15 milliards dans le secteur touristique et hôtelier. Toute la chaîne de valeur a été accompagnée, des guides touristiques jusqu'aux artisans qui opèrent autour du secteur", a t-il fait savoir.