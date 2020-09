Covid-19/Relance du Tourisme : les piroguiers des Îles du Saloum se réjouissent de l'appui de l'État.

Le ministre du tourisme et des transports aériens a effectué une visite dans le Delta Saloum pour rencontrer les acteurs touristiques de cette localité afin de promouvoir le tourisme local. Occasion pour les piroguiers de l'Agence « les Aventuriers du Saloum" de revenir sur l'impact de la Covid-19 par rapport à leurs activités, mais aussi magnifier l'appui de l'État qui selon eux, est venu à son heure. "C'est avec satisfaction que nous avons reçu l'accompagnement de l'État qui a été de 500.000 FCFA pour tous les piroguiers. Ce qui est énorme pour nous, en plus c'est arrivé au bon moment, en temps de Covid où nous sommes restés quatre (4) mois sans travailler; donc ça a été un coup de pouce pour nous », a déclaré Pierre Diouf, l'administrateur de l'Agence « les Aventuriers du Saloum ». Par ailleurs, M. Pierre Diouf estime que la pandémie de la Covid-19 est une occasion pour promouvoir le tourisme local. « La pandémie nous a fait changer de cap, nous sommes plus maintenant dans le tourisme local qui se développe beaucoup. Les sénégalais commencent à découvrir le pays, c'est une bonne chose. Nous nous sommes pour l'instant tournés vers ce tourisme local qui marche très bien en ce moment parce que tous les sénégalais viennent découvrir les îles du Saloum » a-t-il fait savoir. Ainsi, il a saisi l'occasion pour inviter tous les sénégalais à aller découvrir les Îles du Saloum parce que tout le monde y trouve son compte.