Covid-19 / Relance des transports aériens : « Il nous faut banaliser le transport aérien... le rendre accessible au Sénégalais »

La relance des transports aériens passe nécessairement par la promotion de l’aérien intérieur. C’est ce qu'a compris l'État du Sénégal, qui a lancé les travaux de l'aéroport de Saint-Louis-Ourossogui- Matam, pour 40 milliards et la construction de 8 autres aéroports régionaux. Ainsi à terme, ‘'il nous faut banaliser le transport aérien." Cela passera par la promotion de la compagnie nationale auprès de ces aéroports régionaux. "La construction du hub c'est donc la connectivité intérieure renforcée mais aussi la connectivité internationale du Sénégal et c’est ça qui permettra justement de rendre accessible le transport aérien à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais", a dit le MTTA, M. Alioune Sarr.