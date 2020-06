Covid-19 / Recherches sur l’Artemisia : L’international Français, Claude Makélélé lance un appel aux dons et implique les footballeurs…

À 47 ans, Claude Makélélé, ancien footballeur international Français, ex capitaine du PSG et vice-champion du monde en 2006, a accepté d'évoquer son dernier engagement dans les colonnes du quotidien Français, LeParisien paru ce mardi 9 juin. Et, il s’agit d’un combat qui est mené sur un autre terrain puisqu’il s’agit de lever des fonds destinés à financer les recherches cliniques sur l’Artemisia annua annoncé comme le remède « miracle contre la covid-19…



C’est ainsi que le Français d’origine Congolaise a lancé un appel aux dons sur la plateforme GoFundMe pour financer la recherche sur l'Artemisia annua. Cette plante, déjà utilisée contre le paludisme, pourrait aussi avoir des vertus curatives face au Covid-19.



Par ailleurs, l'organisation mondiale de la santé (OMS), qui ne reconnaît pas son efficacité, préconise tout de même des études scientifiques mais ne propose pas de financement précisera le Parisien.



À la question de savoir de savoir pourquoi il s’est engagé en faveur du développement de l’Artemisia ? L’ancien milieu de terrain du Real Madrid de rétorquer : « J'ai été convaincu par la démarche du Docteur Jérôme Munyangi (NDLR : le médecin congolais qui mène une partie de la recherche scientifique sur l'Artemisia annua). Je ne pouvais que le soutenir, parce qu'il est combattu à droite à gauche par des systèmes. Et je suis assez intelligent pour comprendre pourquoi. On doit gêner quelque part. Il fait pourtant les choses simplement pour que le monde puisse avoir une possibilité de se soigner naturellement. C'est un enjeu très profond. Je réagis naturellement, en tant qu'humain. »



Une réponse sans équivoque qui démontre si besoin en était l’engagement de l’ancien footballeur qui glisse à l’occasion un tacle bien placé aux pourfendeurs de l’Artemisia. « Cette plante est extraordinaire. C'est un don naturel. Et si quelqu'un veut développer ça, et bien il faut lui donner un coup de main », rajoutera-t-il.



À noter que des footballeurs en activité tels que Blaise Matuidi (France) et Dieumerci Mbokani (RDC Congo) ont rallié la cause de Makelele. Sans oublier les soutiens du champion du monde Français en 1998, Lilian Thuram entre autres personnalités Africaines. « Je ne triche pas. Je n'utilise pas cette plate-forme pour moi, mais pour donner un coup de main à beaucoup de gens qui méritent de pouvoir se soigner », conclura-t-il tout en espérant une forte adhésion du monde sportif notamment celui du football.