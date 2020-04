Covid-19 / Recherche d'un vaccin par l'institut Pasteur : Les précisions du président Macky Sall...

À la une du quotidien Français, Le Figaro de ce mardi 21 avril, le président Macky Sall est largement revenu sur la pandémie du Covid-19 qui frappe la planète entière et donc le Sénégal. Dans le numéro 25.539 dudit quotidien lu à dakaractu, le chef de l'État Sénégalais d'évoquer sans détour les questions de nos confrères français, de l'annulation souhaitée de la dette africaine à la résistance du Sénégal qui tient tant bien que mal face à la propagation de la maladie, Macky s'est prononcé sans langue de bois.



Et, c'est justement dans ce sens qu'il a salué le travail remarquable du professeur Moussa Seydi (Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Fann), et ses collaborateurs, tout en incitant chacun à plus de vigilance. Il faut souligner que 51 jours après l'apparition du Covid-19 au Sénégal, le 2 mars dernier, sur les 412 cas déclarés positifs, 242 ont été guéris, pour 5 décès enregistrés.



C'est d'ailleurs sur cette lancée que la question relative à la probabilité de la mise au point d'un vaccin par l'institut Pasteur, qui jouit d'une excellente réputation, lui a été posée. Sur ce sujet, le chef de l'État Sénégalais s'est voulu clair : « Il (L'institut Pasteur) ne travaille pas sur la découverte du vaccin contre le Covid-19, mais sur sa production, une fois le vaccin mis au point, comme il l’a fait, par exemple, avec le vaccin contre la fièvre jaune. C’est une belle expérience que je salue. Cela montre

que nos pays sont parfaitement capables de contribuer à relever les défis de notre temps », a-t-il souligné dans les colonnes du Figaro.



Macky Sall, de relever la grande solidarité notée entre les nations africaines depuis l'apparition de la pandémie sur le continent noir. « Dès l’apparition des premiers cas sur le continent, nous avons mis en synergie nos ressources et nos expertises en matière de recherches et d’analyses médicales à travers nos laboratoires dont l’Institut Pasteur de Dakar et le CDC Afrique, qui fait la coordination sous l’égide de l’Union africaine. »