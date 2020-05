Covid-19 / Rapatriement des sénégalais : l’auto-quarantaine préconisée par les autorités

Le Sénégal s’était ému hier que plus de cent cinquante compatriotes rapatriés de la France par vol spécial aient pu rentrer chez eux sans pour autant être mis en quarantaine par les autorités. Ces dernières ont expliqué cette nouvelle approche. Selon le Directeur des Centre des opérations d'urgence sanitaire, le Docteur Abdoulaye Bousso, la capacité de prise en charge dans les structures sanitaires « est en train d’atteindre leur degré de saturation ». Ce qui explique la prise en charge extra hospitalière, a-t-il dit. Une prise en charge qui s’entend aux réceptifs hôteliers qui connaissent aussi cette surcharge avec les cas contacts des malades. C’est la raison pour laquelle, selon le Dr Bousso, par rapport aux voyageurs entrants, il a été retenu de revenir à la stratégie initiale qui consistait à faire un screening (dépistage) des voyageurs et ceux testés positifs seront pris en charge dans les structures hospitalières. Ceux qui ne présentent aucun signe seront laissés et devront rentrer chez eux et se mettre en quarantaine chez eux pendant 14 jours. Une mesure qui appelle à la responsabilité de la part de ces derniers, a conclu le Dr Bousso.