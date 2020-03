Covid 19 : Quand le couvre-feu donne un sacré coup aux restaurants.

Le coronavirus et le couvre-feu obligent les gens à rester chez eux. Une situation qui paralyse tous les secteurs d'activité du pays. Que ce soit dans le secteur du commerce, de l' artisanat ou encore du tourisme. Le commerce n'est pas aussi en reste. Dans le domaine de la restauration rapide, les dibiteries ne sont presque plus fréquentées. Les vendeurs de viande grillée ne voient plus les clients. Eux qui avaient l'habitude de vendre jusqu'à des heures tardives de la nuit, sont obligés de baisser rideaux à 20h, couvre feu oblige. Du coup, ils ont modifié leurs horaires de travail, espérant combler le vide des caisses. Ibrahima Cissé rencontré dans sa dibiterie, soutient que la vente ne marche plus parce que les clients sont rares. "La vente est difficile actuellement. Les clients ne viennent plus. Mais nous nous en remettons à Dieu". Par ailleurs, Ousseynou comprend la situation, car les gens ont peur d'être contaminés par la maladie à coronavirus. Néanmoins, ils affirment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs clients...