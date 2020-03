Covid-19 / Qualifications mondial 2022 (Zone Asie) : La FIFA et l’AFC préconisent un report des matches.

La FIFA et la Confédération Asiatique de Football (AFC) se sont rencontrées au siège de la FIFA afin d’évoquer l’actualité footballistique en Asie. Une actualité chamboulée par l’apparition de l’épidémie du coronavirus un peu partout dans le monde notamment sur le continent Asiatique...



Dès lors, pour les deux instances, le bien-être et la santé des personnes impliquées dans des matches de football demeurent la priorité absolue ; une proposition visant à reporter les prochains matches des qualifications de l’AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ainsi que pour la Coupe d’Asie des Nations 2023 sera ainsi transmise aux associations membres concernées.



À ce propos, une rencontre devrait se tenir ultérieurement entre La FIFA et l’AFC après consultation desdites associations membres sur ce point précis. Toujours dans le cadre de cette réunion, la FIFA et l’AFC ont également abordé la question du match de barrage qualificatif pour le Tournoi Olympique de Football féminin, qui opposera la République de Corée et la RP Chine, ainsi que le Championnat de futsal de l’AFC 2020 prévu au Turkménistan.



Enfin, les deux instances de préciser que d’autres informations concernant des matches internationaux qui pourraient être sous la menace du Covid-19, sont susceptibles d’être communiquées par les confédérations ou associations membres concernées.



FIFA