Les ménages sénégalais qui sont vulnérables en cette période de crise sanitaire causée par la maladie à coronavirus ne sont pas moindres au Sénégal. Selon M. Maleine Niang, le directeur pays d’International Partnership Sénégal, « pour le moment on est tous vulnérables parce que la maladie peut toucher l’un d’entre nous ou encore la maladie peut nous faire perdre notre revenu ou emploi. Mais de manière beaucoup plus structurelle, on entend par vulnérabilité, la situation dans laquelle se trouve une personne soit du fait de son revenu, de sa situation physique, professionnelle, sa situation géographique, qui l’empêche d’accéder à des services sociaux de base, à l’emploi … »



Ainsi, en cette période où l’économie mondiale traverse des zones de turbulence avec la crise économique qui fait sombrer les géants, ces couches sont plus que jamais en difficulté. « On les distingue facilement. Ce sont les personnes vivant avec un handicap, les chefs de famille qui vivent avec de faibles revenus. Le Sénégal dans sa politique de protection sociale a développé ce qu’on appelle le Registre National Unique qui est aujourd’hui le socle des ménages pauvres au Sénégal. Il regroupe l’ensemble des données qui sont très importantes pour l’identification de ses ménages vulnérables au Sénégal. C’est sûr et certain que ces personnes seront impactées négativement par cette crise », a annoncé le directeur pays d’IP au Sénégal.



Au-delà de la question financière et sanitaire, il faut prendre en compte la spécificité de certaines personnes qui sont structurellement vulnérables, faibles, marginalisées, discriminées. « Qu’on essaie de voir, au-delà de l’État, ce qu’on peut faire pour au moins tendre la main à ses couches là. Tout ce que fera l’État sera un complément utile à ces groupes marginalisés et vulnérables qui vont le plus ressentir le poids de cette crise économique, déjà que leur mode de vie est vivre difficilement au quotidien », selon toujours M.Niang. Dès lors, le plan de résilience économique du gouvernement du président de la République Macky Sall n’est pas négligeable comme plan de riposte. Selon le Directeur d’IP au Sénégal, Maleine Niang, « L’État prévoit 69 Milliards pour 1 million de familles. À travers le ministère du Développement communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale, chaque famille peut avoir 69 000 de Fcfa. Une somme qui peut permettre de survivre à cette crise pour un mois ou deux. L’État du Sénégal ne s’est pas avancé avec des œillères. Il a décidé en plus des familles répertoriées dans le registre national, d’avoir des cibles complémentaires en utilisant des comités de sélection et de distribution au niveau des services déconcentrés de l’État… »