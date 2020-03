Covid-19 / Prières du Vendredi : La ligue des imams et prédicateurs de Kaolack dit niet à la suspension.

Les membres de la ligue des imams et prédicateurs islamiques du Sénégal / Section Kaolack se sont réunis ce jeudi à Kasnack (Kaolack commune) pour se prononcer sur la propagation du Covid-19 et la suspension temporaire des prières du vendredi.



"Nous sommes en phase avec les décisions de l'Etat concernant les dispositions à prendre pour stopper la propagation de cette maladie notamment dans le cadre du respect des règles d'hygiène. Nous sommes toutefois tombés d'accord de ne pas suspendre les prières dans les mosquées parce que le musulman n'a que la prière pour se distinguer des autres et celle-ci doit être effectuée à la mosquée. Donc, nous ne fermons pas nos moquées, nous allons plutôt continuer à y aller. Et nous prions pour que cette pandémie soit très vite un mauvais souvenir. Nous allons aussi renforcer la sensibilité auprès des fidèles qui fréquentent nos moquées…", a informé le porte-parole du jour, Imam Saïd Dramé.



À noter que plusieurs imams et prédicateurs de cette ligue ont pris part à cette rencontre, dont Imam Alioune Badara Ndao....