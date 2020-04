Covid-19 / Pr Moussa Seydi à Kolda : « Je suis satisfait de la qualité de la prise en charge... Je ne parlerai pas de la tisane… »

Le Pr Moussa Seydi s’est dit « entièrement satisfait du dévouement de l’équipe médicale et de la qualité de la prise en charge des malades ». À l’en croire, « il n’y a aucun patient dont la situation nous inquiète. Les malades vont bien, même si la durée d’hospitalisation est un peu longue », reconnaît-il.



Interpellé sur la tisane malgache qui défraie actuellement la chronique, M Seydi a préféré ne pas se prononcer sur ce sujet en avançant sans détour « je ne parlerai pas de ça », a-t-il sèchement répondu aux journalistes.



Après Tambacounda, le Pr Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Fann à Dakar poursuit sa visite de terrain. À l’étape de Kolda ce mercredi 22 avril, le coordonnateur de la prise en charge des patients atteints de la maladie du coronavirus s’est rendu au centre de traitement créé à l’hôpital régional.



Au sujet du malade de Ziguinchor décédé après sa sortie d’hospitalisation, le Pr Seydi de préciser « le cas mérite d’être documenté pour avoir des explications claires. Pour lui, « le port de masque est efficace pour tout le monde, mais encore plus efficace lorsque le malade le porte ». Car, « si le malade n’a pas de signes cliniques, il va être guéri de lui-même du fait de son système immunitaire, s’il présente des signes, on l’hospitalise à nouveau pour reprendre le traitement », a-t-il laissé entendre.



Il ajoute avec précision : « si nous sommes dans un véhicule sans client ou bien quand on fait du sport tout seul encore, on peut se passer du masque car nous ne sommes en contact avec personne. Mais cependant, le port du masque est obligatoire dans la prévention de la maladie ».