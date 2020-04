Covid-19 / Pr Moussa Seydi : « Il n'est pas concevable que Ziguinchor ne puisse pas avoir un service de réanimation répondant aux normes au cas où il y aurait des cas nécessitant une réanimation lourde »

Après les régions orientales de Tambacounda puis Kolda et Sédhiou, le professeur Moussa Seydi, coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients atteints du Covid-19, a visité le centre de traitement des malades atteints du Covid-19 à Ziguinchor.



Sur place, le directeur du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann a déploré l'inexistence de service de réanimation à l'hôpital régional de Ziguinchor.



« J’insiste à ce niveau. Ziguinchor ayant une Unité de formation et de recherche UFR Santé (à l’Université Assane Seck) et des professeurs de talent dans cette UFR, il est inconcevable qu’il ne puisse pas se doter d’un service de réanimation répondant aux normes. C’est la fausse note majeure que j’ai constatée à Ziguinchor », a confié le professeur à la presse.



D'emblée, le Professeur a eu une séance de travail avec le comité régional. Une remarque que les autorités sanitaires doivent vite solutionner afin de juguler ce manquement qui risque de mettre la vie de patients en péril.



Ensuite dit-il, « à Ziguinchor j’ai constaté qu’il y a quelques petits problèmes au niveau des équipements. Le service de réanimation du centre hospitalier régional de Ziguinchor n’est pas du tout fonctionnel. Ce service de réanimation n’est pas construit selon les normes, alors que quand on gère ce genre de maladie on doit se préparer au pire. »



Cependant, après une visite au centre et après avoir noté quelques manquements, le Pr se dit satisfait de la prise en charge des malades.



« Les patients sont correctement pris en charge. On ne s’inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la meilleure manière possible. En plus le gouverneur Guédj Diouf a fait preuve d’un leadership fort dans la gestion de l’épidémie dans cette partie du pays », conclura le Professeur Moussa Seydi.