Covid-19 / Pr Daouda Ndiaye : « Le traitement a mes yeux, c'est la prévention »

Le professeur Daouda Ndiaye, parlant du remède du Covid-19 par la chloroquine, s'explique : « Le débat est toujours là. Le dernier mot revient au ministère qui a pris la décision d'utiliser la chloroquine. Le traitement à mes yeux, c'est la prévention. En ce qui concerne le vaccin, les gens doivent savoir raison garder. Ce qui est valable en Europe n'est pas forcément valable en Afrique. Les chinois ont toutefois remarqué que le virus a eu des mutations en Europe et en Afrique. Donc ce débat sur le vaccin est purement scientifique. Et nous les scientifiques, on est à pied d'œuvre », rassure le professeur.