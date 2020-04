Covid-19 / Port du masque : Des Rufisquois se prononcent...

Avec la prolifération des cas communautaires, le port du masque est devenu, depuis ce 20 Avril 2020, obligatoire dans les lieux publics et les institutions de l’État. À Rufisque, au marché central, un lieu très fréquenté, certaines personnes ont respecté cette mesure pour diverses raisons d’après elles. Si les uns évoquent la peur des contaminations communautaires, d’autres évoquent les sanctions qui découleraient du non-respect de cette mesure qui peuvent aller d’une amende à une peine de prison ferme. Un dispositif de surveillance étant inexistant dans les artères de la veille ville et il y a des récalcitrants qui dérogent toujours à la règle et la qualité de certains masques proposés par des vendeurs ambulants laisse à désirer même si le prix est presque accessible à tous...