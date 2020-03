Covid 19 / Porokhane-Taïba Niassène-Léona: L'administration territoriale annonce une palette de dispositions au niveau des frontières.

Lors du comité régional de développement (Crd) portant sur le Gamou de Taïba Niassène, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a fait part des mesures qui ont été prises contre la propagation de l'épidémie à coronavirus, notamment à l'occasion des différents évènements religieux qui auront lieu dans la région de Kaolack tels le Magal de Porokhane, le gamou de Taïba Niassène et celui de Léona Niassène.



"En ce qui concerne la région de Kaolack, des dispositions on été prises depuis le début. Au niveau des frontières, on a mis en place un dispositif médical permanent, une équipe médicale permanente au niveau de Keur Ayip, en relation avec la police des frontières afin de contrôler tous les passants. Il y a des moyens de contrôle permettant, en attendant un contrôle beaucoup plus approfondi, de savoir l'état de chaque personne qui passe la frontière pour entrer dans le Saloum, dans notre pays. Et ce qui est valable au niveau de la frontière terrestre, l'est également au niveau du port de Kaolack…"



Concernant le Gamou de Taïba Niassène, les chefs de service ont promis de répondre favorablement à la demande du comité d'organisation liée à l'eau, à l'assainissement, à la santé, à l'électricté, la communication etc...